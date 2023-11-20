Кухонный атрибут может похвастаться очень вариативным помолом, встроенными весами, ручными режимами, бесшумностью и рядом других полезных функций

На волне инноваций Kickstarter заявила о своем последнем открытии для настоящих гурманов кофе — кофемолка BURRUS. Этот выдающийся кухонный инструмент виртуозно управляется разнообразием помола, предлагает встроенные весы, а также восхитительные ручные режимы, сопровождаемые невероятной бесшумностью и целым арсеналом полезных функций.

реклама

Интеллектуальная система BURRUS с абсолютной точностью определяет необходимое количество кофе для того, чтобы добиться идеального вкуса, полностью избавляя от необходимости гадать в ходе помола. Эта инновационная система дополнена встроенной шкалой, проводящей точные измерения зерен и автоматически регулирующей степень помола в соответствии с выбранной настройкой. При этом весы способны служить надежным помощником в точном взвешивании любых ингредиентов, делая этот прибор универсальным дополнением для каждой кухни.

Нельзя не подчеркнуть великолепные возможности индивидуальной настройки. С 200 вариантами режимов помола BURRUS становится верным компаньоном для самых изысканных кофейных предпочтений. Будь то деликатный помол для эспрессо или грубая степень помола для френч-пресса, эта кофемолка без труда воплощает любые кулинарные фантазии. Функция автоматической остановки при достижении желаемого количества кофе гарантирует неизменный вкус в каждой чаше.

Изысканная оболочка кофемолки, выполненная из красного дерева и премиального алюминия, воплощает собой эстетику высшего класса. Зарядка устройства происходит беспроводным способом, а интуитивный цифровой светодиодный экран обеспечивает легкость навигации и управления, делая выбор необходимой настройки максимально комфортным.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Цена этого произведения технологии составляет $349 США, а старт поставок намечен на сентябрь 2024 года. Новаторство, функциональность и стиль — BURRUS объединяет все эти элементы, предлагая настоящему ценителю кофе неповторимый опыт.