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На волне инноваций Kickstarter заявила о своем последнем открытии для настоящих гурманов кофе — кофемолка BURRUS. Этот выдающийся кухонный инструмент виртуозно управляется разнообразием помола, предлагает встроенные весы, а также восхитительные ручные режимы, сопровождаемые невероятной бесшумностью и целым арсеналом полезных функций.
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Интеллектуальная система BURRUS с абсолютной точностью определяет необходимое количество кофе для того, чтобы добиться идеального вкуса, полностью избавляя от необходимости гадать в ходе помола. Эта инновационная система дополнена встроенной шкалой, проводящей точные измерения зерен и автоматически регулирующей степень помола в соответствии с выбранной настройкой. При этом весы способны служить надежным помощником в точном взвешивании любых ингредиентов, делая этот прибор универсальным дополнением для каждой кухни.
Нельзя не подчеркнуть великолепные возможности индивидуальной настройки. С 200 вариантами режимов помола BURRUS становится верным компаньоном для самых изысканных кофейных предпочтений. Будь то деликатный помол для эспрессо или грубая степень помола для френч-пресса, эта кофемолка без труда воплощает любые кулинарные фантазии. Функция автоматической остановки при достижении желаемого количества кофе гарантирует неизменный вкус в каждой чаше.
Изысканная оболочка кофемолки, выполненная из красного дерева и премиального алюминия, воплощает собой эстетику высшего класса. Зарядка устройства происходит беспроводным способом, а интуитивный цифровой светодиодный экран обеспечивает легкость навигации и управления, делая выбор необходимой настройки максимально комфортным.
Цена этого произведения технологии составляет $349 США, а старт поставок намечен на сентябрь 2024 года. Новаторство, функциональность и стиль — BURRUS объединяет все эти элементы, предлагая настоящему ценителю кофе неповторимый опыт.