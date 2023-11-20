Китайские учёные создали робота, призванного начать производить кислород на Марсе к прибытию колонизаторов

Китайские инженеры успешно разработали выдающегося робота, предназначенного для запуска производства кислорода на красной планете перед прибытием первых колонизаторов. Экспериментальные исследования позволили ему автономно анализировать состав марсианских метеоритов и выявить необходимые химические компоненты для создания кислорода.

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С применением передовой лазерно-индуцированной спектроскопии (LIBS) робот тщательно изучал марсианскую руду, анализируя более 3,7 миллиона формул с целью определения оптимальных комбинаций элементов, способных эффективно служить катализаторами в процессе производства кислорода. Из 200 потенциальных катализаторов он отобрал наилучшие варианты. С учетом вычислительной сложности подобной задачи, ученые подчеркивают, что для человека на такую рутинную деятельность ушло бы примерно 2000 лет.

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Затем робот автономно приступил к экспериментам и уже через два месяца разработал химический катализатор, который эффективно превращает воду в кислород. Таким образом, в перспективе человечество сможет обеспечить себя кислородом на Марсе с использованием всего лишь одного роботизированного "химика" с искусственным интеллектом.