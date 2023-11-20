Учёные Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) придумали внутривенную иглу P-CARE, которая становится мягкой после введения в тело

Научные гении из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) представили медицинский прорыв – инновационную внутривенную иглу P-CARE, способную изменять свою текстуру, становясь мягкой после введения в организм. Этот технологический прорыв обещает устранить риски повреждения вен, образования тромбов и передачи инфекций между людьми.

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Созданная из галлия и обернутая гибкой силиконовой оболочкой, игла P-CARE при комнатной температуре достаточно тверда для прокола кожи. Однако, после введения в вену, галлий подвергается нагреву до температуры тела пациента, переходя в жидкое состояние. Этот процесс придает игле гибкость, не мешая при этом свободному потоку лекарственных средств.

Интересно, что благодаря необратимому процессу плавления, игла остается мягкой даже после извлечения из организма и охлаждения. Это существенно снижает риск случайных травматичных уколов и исключает возможность повторного использования, что играет ключевую роль в предотвращении распространения инфекций.

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Дополнительно к этим уникальным характеристикам, корейские ученые продемонстрировали интегрированный тонкий датчик, встроенный в мягкую иглу P-CARE, который позволяет отслеживать температуру тела. Эта инновационная технология открывает перспективы для решения глобальных проблем в области здравоохранения и поднимает планку медицинских достижений на новый уровень.