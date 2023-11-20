Калифорнийский стартап Canoo выпустил потребительскую версию армейского электрического пикапа American Bulldog («Американский бульдог»)

Калифорнийский стартап Canoo анонсировал релиз нового электрического пикапа под эффектным названием American Bulldog. Этот автомобиль не просто транспортное средство, он – воплощение силы и решимости американского пролетариата, настоящий символ брутальности и многофункциональности.

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Новинка поражает своим измененным дизайном по сравнению с предыдущим Pickup Truck, представляя собой настоящего "бульдога" дорог. Оквадратенные колесные арки, упрощенная оптика, защитные накладки и мощные стальные бамперы – все эти детали придают автомобилю характер и стойкость. Предусмотрен двухрядный салон и фиксированный, гидроизолированный кузов с креплениями для перевозки тяжелых грузов. Не обошлось и без съемных бортов, готовых выручить в трудных ситуациях.

Интерьер American Bulldog тоже не оставляет равнодушным. Грубый стиль украшают навесные холщовые сумки на дверях, а смещенный дисплей водителя дополняет центральный цифровой индикатор движения, находящийся прямо под лобовым стеклом.

Технические особенности новинки пока держатся в секрете, но известно, что American Bulldog оборудован полным приводом, пневматической подвеской и двухмоторной установкой, выдающей более 600 лошадиных сил. Не забыта и одномоторная версия с задним приводом.

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Компания Canoo пока не делится деталями о стоимости и начале продаж "Бульдога".