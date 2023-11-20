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Калифорнийский стартап Canoo анонсировал релиз нового электрического пикапа под эффектным названием American Bulldog. Этот автомобиль не просто транспортное средство, он – воплощение силы и решимости американского пролетариата, настоящий символ брутальности и многофункциональности.
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Новинка поражает своим измененным дизайном по сравнению с предыдущим Pickup Truck, представляя собой настоящего "бульдога" дорог. Оквадратенные колесные арки, упрощенная оптика, защитные накладки и мощные стальные бамперы – все эти детали придают автомобилю характер и стойкость. Предусмотрен двухрядный салон и фиксированный, гидроизолированный кузов с креплениями для перевозки тяжелых грузов. Не обошлось и без съемных бортов, готовых выручить в трудных ситуациях.
Интерьер American Bulldog тоже не оставляет равнодушным. Грубый стиль украшают навесные холщовые сумки на дверях, а смещенный дисплей водителя дополняет центральный цифровой индикатор движения, находящийся прямо под лобовым стеклом.
Технические особенности новинки пока держатся в секрете, но известно, что American Bulldog оборудован полным приводом, пневматической подвеской и двухмоторной установкой, выдающей более 600 лошадиных сил. Не забыта и одномоторная версия с задним приводом.
Компания Canoo пока не делится деталями о стоимости и начале продаж "Бульдога".