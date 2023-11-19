В будущем эта технология потенциально может быть использована при создании нейронных имплантатов для лечения слепоты и самых разных неврологических заболеваний

Ученые из университета Бикокка в Милане впервые представили инновационное решение в мире биоэлектроники: органический чип, способный точно имитировать функции человеческой сетчатки. Этот прорыв открывает новые горизонты для медицины, предоставляя потенциал для создания нейроимплантатов, способных восстановить зрение и лечить разнообразные неврологические заболевания.

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Устройство представляет собой органический фотоэлектрохимический транзистор, состоящий из двух тонких слоев проводящего полимера, тщательно нанесенных на стеклянную подложку и соединенных электролитом. Один слой действует как канал между электродами, а другой - как затвор. Путем приложения напряжения к затвору происходит миграция ионов, изменяя проводимость канала. Ученые шагнули дальше, интегрировав светочувствительные молекулы, позволяя управлять "воротами" с помощью световых сигналов, делая устройство функционально аналогичным человеческой сетчатке.

Новейшее достижение заключается в способности чипа эмулировать два важных процесса - краткосрочную и долгосрочную пластичность, реагируя на световые сигналы. Эти процессы модулируют нейронные связи на разных временных масштабах. Несмотря на то, что текущий прототип работает медленнее биологических нейронов и пока способен только реагировать на сигналы, а не передавать их, команда ученых уже занята разработкой следующего поколения устройства, способного создавать химические сигналы и устанавливать обратную связь с биологическими системами.

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Этот инновационный проект не только обещает разработку полностью органических нейроимплантатов, но и маркирует начало новой эры в слиянии традиционной электроники с биологическими системами. В результате открываются новые перспективы для медицинской науки, обещая революцию в области лечения и восстановления функций человеческого организма.