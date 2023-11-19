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Nata15
Новый клей регулирует сцепление через изменение pH
Химики из Университета Ньюкасла в Великобритании разработали мощный обратимый клей на водной основе. Чтобы его отслоить, достаточно воздействовать на него жидкостью с высоким или низким водородным показателем

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Ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании открыли новую эру в области клеевых технологий, представив инновационный клей на водной основе. Этот продукт, разработанный химиками, обладает уникальной способностью обратимого склеивания, что делает его невероятно удобным и функциональным материалом.

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Исследователи достигли этого эффекта, создав две различные дисперсии полимеров на водной основе. Оба полимера, состоящие из доступных и экономичных компонентов, таких как стирол и бутилакрилат, стали основой для этого уникального клея. Однако в подходе к каждой дисперсии была своя утонченная технология: в одной использовались поверхностно-активные вещества и полимеризованная акриловая кислота для создания отрицательного заряда, в то время как в другой применялись частицы полисахарида хитозана с положительно заряженными аминогруппами.

Таким образом, полученные полимерные дисперсии образуют на поверхности удивительно липкие покрытия. Интересный момент заключается в том, что при контакте покрытых поверхностей эти липкие слои прочно слипаются друг с другом. Это обеспечивается электростатическими взаимодействиями между положительными и отрицательными зарядами внутри пленок. Исключительная эффективность клея проявляется в его универсальности, а также в возможности легкого отделения с изменением pH.

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Его применение расширяется на водоотталкивающие поверхности, включая полипропилен. При этом возможность вторичной переработки делает этот клей не только практичным, но и ответственным шагом в направлении экологически устойчивых технологий. Эта находка обещает революцию в области клеевых материалов, открывая новые перспективы в промышленности и повседневной жизни.

#новости #техника
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