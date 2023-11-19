Американский бренд Karma Automotive презентовал новый электрический суперкар Kaveya

Автомобильная компания Karma Automotive вновь поразила мир своими решениями, представив электрический суперкар Kaveya. Мощность этой полноприводной модели достигает 1180 лошадиных сил, обеспечивая водителю мгновенный разгон от нуля до 100 км/ч всего за 3 секунды.

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Новый шедевр автомобильного искусства, Karma Kaveya, доступен в двух вариантах: заднеприводной силы 526 л. с. и в полноприводной версии мощностью 1180 л. с. Согласно заявлению производителя, этот спортивный автомобиль способен достичь скорости 290 км/ч.

Инновационность Kaveya проявляется и в её сердце – аккумуляторе емкостью 120 кВтч. Этот агрегат обеспечивает впечатляющий запас хода до 400 километров, а время зарядки от 10% до 80% удивляет быстротой – всего 45 минут.

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Karma Automotive планирует выпускать Kaveya ограниченным тиражом, создавая всего несколько сотен экземпляров этого уникального автомобиля. Кроме того, компания заявила о намерении вернуть к жизни свой четырёхдверный седан Gyesera. Этот электрический автомобиль, ожидаемый на рынке в четвёртом квартале 2024 года, станет первым полностью электрическим автомобилем в линейке Karma Automotive. Цены новинок пока не объявлены.