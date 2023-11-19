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Nata15
Мощность электрокара Karma Kaveya достигает почти 1200 лошадиных сил
Американский бренд Karma Automotive презентовал новый электрический суперкар Kaveya

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Автомобильная компания Karma Automotive вновь поразила мир своими решениями, представив электрический суперкар Kaveya. Мощность этой полноприводной модели достигает 1180 лошадиных сил, обеспечивая водителю мгновенный разгон от нуля до 100 км/ч всего за 3 секунды.

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Новый шедевр автомобильного искусства, Karma Kaveya, доступен в двух вариантах: заднеприводной силы 526 л. с. и в полноприводной версии мощностью 1180 л. с. Согласно заявлению производителя, этот спортивный автомобиль способен достичь скорости 290 км/ч.

Инновационность Kaveya проявляется и в её сердце – аккумуляторе емкостью 120 кВтч. Этот агрегат обеспечивает впечатляющий запас хода до 400 километров, а время зарядки от 10% до 80% удивляет быстротой – всего 45 минут.

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Karma Automotive планирует выпускать Kaveya ограниченным тиражом, создавая всего несколько сотен экземпляров этого уникального автомобиля. Кроме того, компания заявила о намерении вернуть к жизни свой четырёхдверный седан Gyesera. Этот электрический автомобиль, ожидаемый на рынке в четвёртом квартале 2024 года, станет первым полностью электрическим автомобилем в линейке Karma Automotive. Цены новинок пока не объявлены.

#новости #техника
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