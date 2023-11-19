Игровая индустрия не обходится без своей доли драмы и конкуренции между разработчиками

Создатель известных игровых серий Unreal и Gears of War, Клифф Блезински, раскрыл воспоминания о зарождении первой части Unreal, где он встретил своего несомненного конкурента – Джона Ромеро, совладельца DOOM и серии Quake. Блезински подчеркнул, что их различные подходы к разработке игр сочетались с противоположными жизненными стилями: в то время, когда Блезински поглощал поп-культуру, Ромеро был погружен в атмосферу рок-индустрии.

реклама

"Ромеро был моим врагом. В тот момент он встречался с Стиви Кейс, звездой Playboy, и я настаивал: 'Я создам нечто более великое'. Это стало своеобразным поединком, где я стремился превзойти [Quake]", — делился создатель Gears of War.

В своем стремлении к преуспеванию Блезински применил принцип "делать всё наоборот": если Quake Ромеро была темной и кровавой, то Unreal должна была засиять ярким светом и волшебством, не утрачив при этом высокой игровой интенсивности. Он признал, что эта конкуренция захлестнула его настолько, что он активно привлекал к себе разработчиков из студии Ромеро Ion Storm, что в итоге привело к ее разрушению. Однако этот горький урок впоследствии отразился и на его собственной компании Boss Key Productions, поставив под угрозу ее существование.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Несмотря на годы острой конкуренции и вражды, сегодня Блезински и Ромеро соединились в дружбе и взаимном уважении.