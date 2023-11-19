Профессор физики Кеннет Ом воспользовался услугами Техасской космической компании Celestis, чтобы отправить свою ДНК на Луну. Согласно его ожиданиям, в будущем биоматериал должны найти инопланетяне, клонировать его и поместить в свой «зоопарк»

Профессор физики Кеннет Ом воспользовался уникальной возможностью от компании Celestis из Техаса, отправив свою ДНК в захватывающее путешествие на Луну. Этот необычный заказ предполагает, что в будущем инопланетные цивилизации обнаружат генетический код профессора, возможно, даже клонируют его и внесут его в свой загадочный архив.

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Celestis, специализирующаяся на космических похоронах, взяла под свое крыло удивительное задание от 86-летнего ученого. Его ДНК отправится в путь на южный полюс Луны в рамках экспедиции "Селестида".

Среди клиентов Celestis, чьи мотивы обычно связаны с похоронами в космосе, выделяется уникальный подход профессора Ома. Его мечта – чтобы его генетический след вызвал интерес будущих цивилизаций, будь то человеческие или инопланетные, и возможно, послужил отправной точкой для клонирования.

С иронией профессор шутит о том, что его клонированный образ может стать экспонатом в "межгалактическом зоопарке", став источником бескрайнего роя его собственных копий, что, конечно же, было бы настоящим кошмаром для его супруги.

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В то время как компания Celestis подчеркивает, что у них есть разнообразные клиенты с уникальными запросами, космические похороны становятся все более популярными, отмечая индивидуальность каждого путешествия в бескрайние просторы Вселенной.