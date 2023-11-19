Специалисты социального маркетинга в Университете Западной Англии выяснили, владельцы каких марок автомобилей чаще всего становятся причиной аварии из-за агрессивного вождения

В исследовании, проведенном специалистами социального маркетинга Университета Западной Англии, выяснилось, какие марки автомобилей чаще становятся причиной дорожно-транспортных происшествий из-за агрессивного вождения. Анализ более 400 000 случаев показал, что водители Subaru, Porsche и BMW оказываются на первых ролях при нарушениях, таких как превышение скорости, проезд на красный свет и игнорирование пешеходных переходов. С другой стороны, владельцы Skoda и Hyundai реже становятся нарушителями в подобных ситуациях.

реклама

Эксперты подчеркивают, что влияние марок автомобилей на стиль вождения обусловлено не только выбором водителей, но и рекламными стратегиями производителей. "Некоторые автопроизводители, тратя сотни миллионов долларов, подчеркивают ассоциации своих машин с динамичным и спортивным вождением. Дизайн определенных брендов привлекает внимание тех, кто стремится к высокой скорости", - отмечает профессор социального маркетинга Алан Тэпп.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Тем не менее, исследователи не призывают обвинять производителей. Вопрос, поднимаемый на основе данных, заключается в необходимости пересмотра маркетинговых стратегий, которые могут оказывать влияние на безопасность дорожного движения. В частности, стоит ли регулирующим органам и производителям пересмотреть подход к формированию имиджа автомобилей в контексте безопасности на дорогах.