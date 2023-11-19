Исследователи из Вашингтонского университета создают алгоритм глубокого обучения для наушников с активным шумоподавлением, который позволит фильтровать конкретные звуки из внешнего мира

Исследователи из престижного Вашингтонского университета заявили о своих передовых достижениях в сфере разработки алгоритма глубокого обучения, созданного специально для наушников с активным шумоподавлением. Новинка обещает не просто блокировать внешние звуки, а исключительно те, которые выбирает пользователь. Например, теперь вы можете наслаждаться пением птиц, полностью игнорируя детский плач.

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Функционал "семантического слуха" будет активироваться голосовым управлением или через приложение для смартфона. Это открывает пользователю возможность выбирать из 20 разнообразных типов звуков, включая не только детский плач, но и сирены, речь, щебетание птиц и многое другое, оставляя за пределами восприятия лишь те звуки, которые выбраны им. Однако создание подобного искусственного интеллекта требовало серьезных усилий. Главный инженер проекта подчеркнул, что семантическое прослушивание не может быть реализовано через облачные вычисления – для оптимальной работы функции обработка звуков должна происходить на устройстве, например, на вашем телефоне. Учитывая, что звуки доходят до нашего уха с разной задержкой, технология обязана умело учитывать этот фактор.

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Проект уже успешно прошел испытания на улице, хотя искусственный интеллект пока испытывает затруднения с различением вокала от обычной речи. Тем не менее разработчики не останавливаются на достигнутом и планируют представить коммерческую версию этого инновационного продукта в ближайшем будущем.