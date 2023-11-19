Серия Hitman за более чем 20 лет своего существования успела отметиться как громкими хитами, так и спорными частями

В истории серии игр "Hitman", насчитывающей более двух десятилетий, есть как громкие триумфы, так и спорные моменты. Но мало известно, что путь знаменитого Агента 47 мог прерваться из-за единственного неудачного релиза.

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Разработчики из IO Interactive, стоявшие у истоков этой франшизы, вспомнили трудные времена 2016 года. После неудачного выхода и убыточности проекта издатель Square Enix, владевший компанией тогда, решил избавиться от "неудобного актива". Права на франшизу и саму студию предлагались на продажу, но потенциальные покупатели не торопились – многие предлагали за компанию символическую стоимость в один доллар, опасаясь потенциальных убытков. Возникали идеи сокращения персонала и перевода "Hitman" на условно-бесплатную модель.

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Square Enix не была готова расстаться со своим активом даром, и переговоры затягивались. Это позволило IO Interactive собрать средства и выкупить себя, хотя Square Enix сохранила свою небольшую долю в студии. Таким образом, благодаря этому трудному периоду, в 2021 году свет увидела "Hitman 3".