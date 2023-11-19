Уникальную операцию провели в онкоцентре имени Блохина

В Московском онкоцентре имени Блохина осуществлен медицинский прорыв: врачи впервые в России успешно провели операцию по установке 3D-протеза крестца пациентке с диагнозом саркома. Новость стала поводом для гордости российской медицины и надежды для молодой женщины, имя которой теперь вписано в историю медицинской инновации.

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Тамара Чертенко, 30-летняя мама, столкнулась с саркомой крестца, ставшей преградой к полноценной жизни. Однако благодаря выдающимся специалистам и инновационным технологиям, врачи провели сложную операцию, которая не только избавила пациентку от опасной опухоли, но и вернула ей надежду на активное будущее.

Исключительность операции заключается не только в ее технической сложности, но и в материале, используемом для протеза. Сплав титана, выбранный для изготовления, является биоэнергетически совместимым материалом, минимизируя риск отторжения и обеспечивая максимальную безопасность для пациента.

Операция включала в себя три ключевых этапа: удаление опухоли, установка индивидуального 3D-протеза и закрытие дефектов мягких тканей. Этот комплексный подход не только спасает жизнь, но и восстанавливает обычный образ жизни для пациента.

Старший научный сотрудник вертебральной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Денис Софронов подчеркнул, что успешный результат операции важен не только для здоровья Чертенко, но и для многих пациентов с подобными диагнозами, предоставляя новую надежду и перспективы лечения.

Томограмма костей Тамары послужила основой для создания индивидуального 3D-протеза, изготовленного биоинженерами с учетом всех анатомических особенностей пациентки. Этот шаг вперед в области медицинских технологий стал возможным благодаря бесплатному предоставлению протеза в рамках федеральной квоты.

Уникальность этого медицинского достижения также проявляется в экономическом аспекте. Все расходы на изготовление протеза и последующее лечение полностью покрыты федеральной квотой, что делает этот метод доступным для пациентов и уникальным сравнительно с зарубежными клиниками, где подобные операции могут обойтись в космические суммы.

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Операция, продолжавшаяся 15 часов и включавшая работу нескольких команд хирургов, завершилась успешно. Теперь Тамаре предстоит период реабилитации, после которого она сможет вернуться к своей семье и приступить к полноценной жизни.