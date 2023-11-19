Cтартап Synex показал, как можно напрямую и неинвазивно измерить уровень глюкозы с помощью миниатюрной магнитно-резонансной спектроскопии с использованием слабых магнитных полей

Стартап Synex перевернул представление о медицинских технологиях, представив уникальный метод измерения уровня глюкозы, исключив необходимость в инвазивных процедурах. Миниатюрная магнитно-резонансная спектроскопия в сочетании со слабыми магнитными полями позволяет точно измерить концентрацию глюкозы без единой капли крови, исключая при этом неприятные ощущения и потенциальные риски для здоровья.

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Synex использует лишь магнитное поле и низкочастотные радиоволны для измерения глюкозы, что существенно снижает общее энергопотребление устройства, делая его даже более эффективным, чем обычный смартфон. При введении кончика пальца в магнитное поле частота конкретной молекулы, в данном случае глюкозы, измеряется с точностью до частей на миллион. Это не просто новый метод измерения глюкозы, но и универсальное устройство, способное измерять метаболиты, включая лактат, кетоны и аминокислоты.

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На сегодняшний день отсутствуют подобные устройства, способные предоставить неинвазивное измерение уровня глюкозы в крови. Этот прорыв — результат многолетней коллективной работы в областях материаловедения, цифровой электроники, физики магнитного резонанса и цифровой обработки сигналов. Synex открывает новую эру в сфере заботы о здоровье, предоставляя технологию, которая переопределит стандарты мониторинга уровня глюкозы и станет надежным союзником в поддержании здоровья.