Разработчики рассказали, какие смартфоны теперь работают с Ubuntu Touch, и напомнили о других гаджетах, которые давно могут перейти на альтернативную программную платформу

Обновление мобильной операционной системы Ubuntu Touch до версии 20.04 OTA-3 стало важным этапом в ее развитии, принося с собой не только улучшения в функциональности, но и расширение списка поддерживаемых устройств. Новость о бета-версии, предназначенной для устройств PinePhone, PinePhone Pro, PineTab и PineTab 2, анонсировала команда энтузиастов UBports, продолжая тем самым наращивать количество смартфонов, совместимых с Ubuntu Touch.

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Среди новых устройств, которые получили поддержку в этом обновлении, значатся Asus Zenfone Max Pro M1, Pro1-X, Fairphone 3/3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, OnePlus 5/5T, OnePlus 6/6T, Sony Xperia X, Vollaphone, Vollaphone X, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Poco X3 NFC/X3, а также серия смартфонов Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S.

Энтузиасты подчеркнули, что общее количество поддерживаемых устройств достигло внушительной цифры – 121 модели, включая такие популярные аппараты, как Poco X3, Google Nexus 5, Redmi 4X, Galaxy S10 и Meizu MX4. Дополнительные детали о совместимости можно найти на официальном сайте проекта, который становится все более разнообразным и привлекательным для пользователей.

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Важно отметить, что мобильная операционная система Ubuntu Touch, основанная на Ubuntu Desktop 20.04 LTS, выпущенной в апреле 2020 года, будет получать поддержку до 2025 года. Это обеспечивает стабильность и долгосрочную перспективу для пользователей, выбравших этот альтернативный путь в мире мобильных технологий.