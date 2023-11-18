Матыцин заявил, что МОК и WADA давят на независимые спортивные организации ради сохранения монополии на управление мировым спортом

Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство продолжают оказывать значительное воздействие на независимые спортивные структуры, подчеркнул глава Министерства спорта России, Олег Матыцин.

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Согласно высказыванию министра, МОК и WADA нарушают принципы честной игры, стремясь сохранить свою доминирующую позицию в мировом спорте. "Давление на международные и национальные спортивные организации явно противоречит духу спорта, основанного на равенстве, свободе выбора и защите интересов спортсменов", - отметил Матыцин, подчеркивая необходимость ясного соблюдения прав участников соревнований.

Глава Минспорта также поднял вопрос о политизации спорта, инициированной МОК и WADA. Организации предложили международным федерациям ограничить участие атлетов из России и Беларуси, что, по словам Матыцина, является серьезным шагом в сторону политического вмешательства в спортивные события.

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В связи с предстоящими Играми дружбы президент WADA Витольд Банька даже угрожает личными санкциями спортсменам, участвующим в этом турнире, обосновывая это отсутствием информации о действующей антидопинговой программе. Такие действия вызывают серьезные вопросы о честности и прозрачности деятельности антидопинговых органов в мировом спорте.