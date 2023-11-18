Бывший теннисист назвал фаворита в матче Алькараса с Джоковичем

Известный ранее российский теннисист, достигший финала парного разряда на турнире "Ролан Гаррос" и занимавший шестую строчку рейтинга мира, Андрей Ольховский, высказал свое экспертное мнение относительно предстоящего полуфинала Итогового турнира года в Турине, где встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

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По мнению Ольховского, определить явного фаворита сложно, однако на текущий момент Джокович кажется более стабильным и увлекательным соперником. Несмотря на победу Алькараса над Медведевым, теннисист замечает некоторые ошибки в исполнении ударов, которые не были характерными для испанца в его лучшие дни. Ольховский выражает интерес к развитию событий в предстоящем матче и утверждает, что Джокович представляет собой более стабильного и надежного игрока.

В ходе группового этапа Джокович занял второе место, одержав победу над Руне, потерпев поражение от Синнера и победив Гуркача. В свою очередь, Алькарас стартовал с проигрыша Звереву, но после того, как одолел Рублева и Медведева, сумел выйти в полуфинал, возглавив свою группу.

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