UltraFan оснащён 356-сантиметровым вентилятором и может выдавать мощность до 64 МВт

Rolls-Royce успешно завершила испытания своего инновационного авиационного двигателя UltraFan, достигнув предельных возможностей и использовав в процессе экологически чистое топливо (SAF). Согласно результатам испытаний, UltraFan продемонстрировал эффективность, превышающую предыдущий рекорд Trent XWB компании, на целых 10%.

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Этот гигант в мире реактивных двигателей, UltraFan, с внушительным 356-сантиметровым вентилятором, способен вырабатывать мощность вплоть до 64 МВт. После последних испытаний двигатель произвел впечатляющую тягу в 38,5 тонн, с возможностью достижения 50 тонн тяги, что делает его идеальным выбором для самолетов с узким или широким фюзеляжем.

Однако истинной изюминкой UltraFan является его турбовентилятор с редуктором и системой вентиляторов с регулируемым шагом. Эти инновационные решения позволяют двигателю работать на оптимальной скорости, а лопасти вентилятора из углеродного композита могут менять свой шаг, оптимизируя каждый этап полета и снижая общий вес двигателя по сравнению с традиционными титановыми сплавами.

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Представители Rolls-Royce подчеркнули, что некоторые технологии, использованные в UltraFan, могут быть интегрированы в другие актуальные модели компании, сохраняя при этом сертификацию для работы исключительно на чистом авиационном топливе. Это подчеркивает не только внушительные технические достижения, но и стратегическую ориентацию Rolls-Royce на экологически устойчивые решения в авиационной индустрии.