Сверхаэродинамичный электрокар с семиместным салоном призван удивить своими характеристиками, хотя и цена у него соответствующая

Lucid Motors из солнечной Калифорнии поднимает завесу тайны над своим последним шедевром в мире электромобилей – Gravity, внедорожником, который обещает не только мощь, но и эстетику высокого уровня.

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Gravity привлекает внимание своим аэродинамическим профилем и изысканным дизайном, где гладкие изгибы и волнообразные линии создают впечатляющую форму, символизирующую движение вперёд. Коэффициент лобового сопротивления менее 0,24 говорит о тщательной проработке каждой детали.

Шагнув внутрь, вы обнаружите просторный салон с огромными дисплеями, роскошной кожей и 22 мощными динамиками. Дополняет впечатление двухсекционная панорамная крыша, три розетки и шесть разъёмов USB Type-C для полного комфорта и связанной жизни в пути.

Хотя не все карты раскрыты, Lucid заверяет, что Gravity внедряет новое поколение электродвигателей, способных разогнать этот внедорожник до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Буксировочная способность до 2722 кг и возможность перевозки 680 кг груза – впечатляющие характеристики для электромобиля.

Однако самая главная загадка – размер батареи Gravity, который Lucid пока держит в секрете. Обещание сделать её вдвое компактнее, чем у конкурентов, при этом достигая запаса хода вплоть до 708 км, ставит этот электромобиль в лидеры своего класса. На станциях быстрой зарядки вы сможете восстановить запас хода до 322 км за всего лишь 15 минут.

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Производство Gravity стартует к концу 2024 года, а стартовая цена этого великолепия электротехники – от 87 000 долларов США. Lucid Motors вновь взлетает на вершину инноваций, предоставляя миру шедевр электромобильной индустрии.