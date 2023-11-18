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Nata15
Ultralite S AR от Vuzix — интеллектуальные очки для спортсменов
Гаджет ориентирован на пользователей, занимающихся спортом и фитнесом, предлагая им доступ к полезной информации без необходимости отвлекаться от тренировок

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Vuzix, лидер в индустрии инновационных технологий, внес свой яркий вклад в мир дополненной реальности с премьерой новых очков Ultralite S AR. Особое внимание уделено активным энтузиастам спорта и фитнеса, ведь теперь, благодаря этим стильным устройствам, они могут наслаждаться полезной информацией, не теряя фокус во время тренировок.

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Технологический виртуоз Vuzix внедрил усовершенствованную волноводную оптику и микросветодиодные дисплеи, создавая кристально чистое изображение поверх реального мира. Новинка предлагает не только подсказки по тренировкам, уведомления и данные о здоровье, но и возможность визуальных ответов на запросы чат-ботов, поддерживая постоянную связь с внешним миром.

Особый акцент стоит на фирменной технологии Vuzix Incognito, разработанной для решения проблем интенсивного свечения, что делает Ultralite S AR уникальными среди конкурентов. Помимо этого, пользователи имеют возможность настроить платформу Ultralite, выбирая стили, цвета и технологические конфигурации по своему вкусу.

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Заслуженно удостоенные награды CES 2024 Innovation Awards в категориях "Носимые технологии" и "Спорт и фитнес" подчеркивают выдающиеся характеристики Ultralite S, делая их ярким представителем передовых разработок в области дополненной реальности.

#новости #техника
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