Соулслайк Lies of P был тепло принят как критиками, так и геймерами

Художник с никнеймом Mustakro восхищает игровое сообщество уникальным дуетом, соединив в своих работах мир Soulslake: Lies of P и Cuphead. В его творениях боссы из Soulslake оживают в стиле хардкорного платформера, окруженного атмосферой старых американских мультфильмов. Даже Пиноккио получил свой неповторимый облик, внесенный в этот творческий микс.

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Необычный взгляд Mustakro добавляет свежести игровой индустрии. Отметим, что Soulslake: Lies of P, вышедшая 18 сентября на ПК и консолях текущего и прошлого поколений, завоевала признание критиков, получив 80 баллов из 100, и геймеров, оценив ее в 8,2 балла из 10. Такие творческие подходы к игровому искусству создают интерес к индустрии и побуждают к поиску уникальных проектов.