Оба новых творения, вероятно, будут построены на передовой архитектуре E-GMP

Автогигант из Южной Кореи, Kia, внес свой вклад в эволюцию электромобилей, представив концептуальные шедевры: гиперсовременный внедорожник EV3 и спортивный седан EV4. Эти потрясающие творения отражают видение будущего бренда, выглядя настолько передово, что кажется, будто они вышли из сценария научно-фантастического блокбастера.

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EV3 поражает четкими геометрическими узорами, включая восьмиугольные колесные арки, которые смело выходят за габариты кузова, создавая неповторимый стиль в боковых линиях и задних фонарях. Фронтальное стекло вынесено вперед, максимизируя внутреннее пространство, а стеклянная крыша, кажется, парит благодаря гармонично выполненной задней стойке.

Внутреннее оформление впечатляет своим минимализмом и отсутствием избыточных кнопок. На вершине внедрен горизонтальный экран, служащий источником информации и центром управления. Удивительно, что концепция предпочла использовать реальные зеркала заднего вида, обогащая этот гиперсовременный автомобиль традиционными элементами.

Спроектированный с акцентом на спортивность, седан EV4 восхищает низким носом, элегантно длинным хвостом и выразительной посадкой. Небольшие выступы по бокам крыши придают модели дополнительный шарм. Вы найдете выпуклые крылья, изысканные линии и складки, плавную стеклянную крышу и хитроумное освещение спереди и сзади.

Интерьер EV4, схожий с его предшественником EV3, обращает к себе внимание использованием натуральных тканей и переработанного хлопка, создавая атмосферу стиля и экологичной роскоши.

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Оба новых творения, вероятно, будут построены на передовой архитектуре E-GMP, что открывает возможность установки аккумуляторов емкостью 58 кВтч и 77,4 кВтч для кроссовера и седана соответственно. Предвкушаемый шаг в будущее мобильности, представленный Kia, наверняка привлечет внимание ценителей инноваций и высокотехнологичного дизайна.