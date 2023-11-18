В следующем году стоит ждать большое обновление Pro-моделей, а вот в других линейках значимые изменения произойдут не так скоро

Южнокорейское издание ETNews предоставило стратегию развития линейки "яблочных" планшетов. Согласно дорожной карте, в следующем году пользователей ждут существенные изменения в Pro-моделях, в то время как другие серии планшетов подвергнутся заметным модификациям несколько позже.

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Последние утечки информации подтверждают, что в 2024 году компания Apple готовит крупное обновление iPad Pro, внедряя в 11- и 12,9-дюймовые модели OLED-панели с технологией LTPO. Этот шаг позволит воплотить в жизнь функцию переменной частоты обновления ProMotion. Кроме того, новые "прошки" получат ёмкость встроенной памяти до 4 ТБ, новую клавиатуру Magic Keyboard, корпус из алюминия, расширенный трекпад и разъемы USB Type-C.

В отношении остальных моделей, в 2024 году пользователей ожидают незначительные обновления iPad, iPad Air и iPad mini, оснащенные новыми процессорами. Однако настоящие инновации запланированы на 2026 год, когда на рынок выйдет 10,9-дюймовый iPad Air с OLED-дисплеем, а также полностью новый iPad mini. Последний претерпит редизайн с увеличением диагонали экрана с 8,3 до 8,9 дюйма и внедрением OLED-матрицы. Стоит отметить, что в этих моделях будет использоваться панель LTPS (низкотемпературный поликристаллический кремний), что исключает высокую частоту обновления.

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Согласно докладу, в 2027 году Apple планирует выпустить увеличенный iPad Air с 12,9-дюймовым OLED-экраном.