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Внезапный поворот событий в мире высоких технологий: OpenAI, компания, стоящая за инновационным чат-ботом ChatGPT и нейросетью DALL-E для генерации изображений, анонсировала перестановки в своем руководстве. После внимательного анализа совет директоров пришел к решению освободить Сэма Альтмана от должности генерального директора. Этот неожиданный ход вызвал дополнительные изменения в составе руководства.
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Официальное заявление компании отмечает, что решение об отставке было вызвано недостаточной прозрачностью Альтмана в общении с советом директоров, что препятствовало ему полноценно выполнять свои обязанности. Совет директоров теперь высказал сомнения в его способности эффективно управлять OpenAI.
На пока временное, но ключевое место генерального директора назначена технический директор Мира Мурати. Её вклад в трансформацию OpenAI в мирового лидера в области искусственного интеллекта признали решающим.
Помимо этого, Грег Брокман, также из числа соучредителей, был смещен с поста председателя правления, однако сохраняет свою активную роль в компании. Всё же после нескольких часов,сам Брокман объявил о своем уходе из OpenAI, подчеркивая, что решение для него стало сюрпризом.
В письме сотрудникам OpenAI Брокман выразил гордость за коллективные достижения, подчеркнув трудности их пути. Вместе с Альтманом он признал, что в данный момент они в шоке и пытаются осознать происходящее, так как информацию о кадровых изменениях им предоставили внезапно. Вопрос о влиянии этих перемен на будущее компании остается открытым, что создает некоторую неопределенность вокруг дальнейших шагов OpenAI.