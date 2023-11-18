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Nata15
Всего две игры Xbox были номинированы на "Игру года" за последние десять лет
Покупка именитых студий пока не приносит значительных успехов

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Xbox продолжает настойчиво трудиться над укреплением своего положения в мире видеоигр, стремясь выиграть в консольной гонке. Несмотря на приобретение крупных игровых студий, компания пока не ощущает существенных изменений в своей удаче.

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На протяжении более десяти лет участия в церемонии The Game Awards, одном из наиболее авторитетных игровых событий, Xbox редко блистал в номинациях "Игра года". В этом году в числе номинантов фигурировали лишь Psychonauts 2 и Deathloop за 2021 год. Заметно, что последняя является временным эксклюзивом PlayStation. В то время как Nintendo и Sony практически ежегодно радуются номинациям на этой престижной церемонии.

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Тем не менее, компания Xbox в этом году не смогла войти в число номинантов The Game Awards. Важно отметить, что несмотря на отсутствие упоминания в рамках этого мероприятия, Xbox успешно завоевала признание на других игровых площадках. К примеру, Starfield была признана лучшей игрой года на Xbox согласно результатам Golden Joystick Awards 2023. Это свидетельствует о том, что у компании есть светлое будущее в игровой индустрии, несмотря на отсутствие участия в одном из главных игровых событий года.

#новости #техника #техника apple
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