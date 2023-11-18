Учёные из Политехнического института Ренсселера создали практически полноценный лоскут кожи с функционально активными волосяными фолликулами

Научные гении с Политехнического института Ренсселера совершили прорыв, представив практически полноценный лоскут кожи, включающий функционально активные волосяные фолликулы. Этот технологический подвиг осуществлен с использованием передовых методов 3D-биопечати, позволяя вырастить волосяные фолликулы, которые впоследствии интегрированы в созданный искусственный кожаный материал.

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Ученые предоставили клеткам кожи и фолликулов уникальную возможность размножаться в контролируемых лабораторных условиях в течение недели. Смешав каждый тип клеток с белками и другими специально подобранными материалами, они создали своего рода "биочернила", используемые в процессе 3D-печати. Тонкой иглой принтер наносил слой за слоем этот инновационный материал, создавая не только кожу, но и интегрируя каналы для оптимального размещения волосяных клеток. Этот метод позволил дермальным клеткам активно мигрировать в эти каналы, эмулируя естественные фолликулы, характерные для нормальной кожи.

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Такая передовая технология открывает новые горизонты в области создания кожаных материалов, позволяя не только формировать волосяные луковицы, но и создавать сложные компоненты кожи, такие как сосуды, потовые и сальные железы. В перспективе это предоставит возможность проводить успешные пересадки подобного рода искусственной кожи у человека. Наука снова демонстрирует свою невероятную способность преобразовывать наше представление о возможностях медицины и биотехнологий.