16 ноября стартовала бесплатная раздача Half-Life: шутер предлагали забрать всем желающим бесплатно

В начале ноября 1998 года индустрия видеоигр пережила настоящий взрыв: компания Valve выпустила шутер Half-Life, который не только кардинально изменил подход к этому жанру, но и внес свой вклад в развитие сюжетных линий, диалогов и характеров. В честь двадцатипятилетия этой эпохальной игры Valve объявила о бесплатной раздаче Half-Life, предоставив всем желающим уникальную возможность погрузиться в классику.

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Однако 16 ноября начавшаяся акция бесплатного получения Half-Life оказалась кратковременным событием. Без предупреждения Valve прервала раздачу, лишив пользователей шанса добавить игру в свои библиотеки всего через сутки. Этот неожиданный поворот событий оставил сообщество в состоянии недоумения.

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Задача переносить виртуальные миры в реальность, возможно, столкнулась с техническими сложностями, и, возможно, в ближайшем будущем Half-Life снова станет доступной для всех желающих бесплатно. В любом случае, стоит ждать новых обновлений и анонсов Valve, чтобы узнать, как завершится эта необычная история с празднованием одного из самых важных моментов в мире видеоигр.