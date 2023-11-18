Однако Self-Snoozing Alarm Clock представляет собой единичный экземпляр, который не поступит в продажу

Засветился уникальный будильник под названием Self-Snoozing Alarm Clock, представленный известным зарубежным журналом Yanko Design. Гаджет, созданный талантливым дизайнером Нико Тангара из Сингапура, вызывает интерес своей оригинальной функцией.

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Этот будильник стал настоящим открытием благодаря механической руке, активирующейся в момент пробуждения. Именно она нажимает кнопку повтора сигнала, позволяя пользователю насладиться дополнительными 5 минутами сна. Эта инновационная особенность делает гаджет как другом, так и врагом, предостерегая от опозданий, но при этом предоставляя возможность наслаждаться дополнительным временем отдыха.

Особенностями будильника являются его функциональность, позволяющая настраивать время пробуждения, управлять звуком и активировать/деактивировать механическую руку. Технологическая изысканность гаджета подчеркнута использованием одноплатного компьютера Raspberry Pi в создании этого уникального устройства.

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Важно отметить, что Self-Snoozing Alarm Clock представляет собой единичный экземпляр, который не поступит в продажу. Владелец такого будильника может не только наслаждаться инновационной функцией, но и, возможно, обрести привычку просыпаться после первого сигнала, освобождаясь от страха проспать из-за гаджета.