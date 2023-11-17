С таким предложением выступило Минцифры

Министерство цифрового развития внедряет инновации на портал "Госуслуги", предоставляя пользователям доступ к данным о зарегистрированных сим-картах граждан России. Этот шаг призван усилить безопасность и дать бой телефонным мошенникам.

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По информации "Коммерсантъ", в ближайшем будущем появится новый раздел, где каждый пользователь сможет узнать, какие сим-карты привязаны к его личности. Это нововведение станет доступным только после входа в личный кабинет и даст возможность оперативного контроля. Сейчас такая информация находится под исключительным контролем операторов связи.

Добавление данных о сим-картах на портал "Госуслуги" значительно улучшит меры по предотвращению телефонных мошенничеств, где номера используются в противозаконных целях. Граждане будут иметь возможность блокировать неиспользуемые или нелегально оформленные номера, что дополнительно повысит общий уровень безопасности.

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В настоящее время функция блокировки сим-карт доступна только через личные кабинеты операторов, обращение в службу поддержки или личное посещение офисов связи. Внедрение данной функциональности на портал "Госуслуги" обещает сделать процесс удобным и эффективным для каждого гражданина.