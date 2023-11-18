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Nata15
Российская компания «Световые технологии» создала особые светильники для иммерсивных пространств
Чудо-прибор умеет включать музыку, менять запахи в комнате и создавать нужную атмосферу с помощью световых эффектов

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На волне инноваций в мире светотехники, отечественная компания "Световые технологии" представляет нашему взору свой последний шедевр - иммерсивные светильники. Новинка, способная превратить обычное освещение в настоящее искусство, уже вызывает интерес в сфере образования и культуры.

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Эти светильники - настоящее чудо технологии. Способные воспроизводить не только световые эффекты, но и ароматы, а также музыку, они призваны создавать уникальные атмосферы. Светотехника будущего, представленная на выставке GESS Dubai 2023, вызывает восторг и интерес со стороны профессионалов и обычных потребителей.

Эти инновационные светильники станут находкой для образовательных учреждений. Возможность воспроизведения световых эффектов, сочетаемая с ароматами и музыкой, превращает уроки в захватывающее путешествие. Например, при изучении истории мореплавания светильники могут создать атмосферу морских волн, аромат морской воды и звуки чаек, погружая учащихся в увлекательный учебный процесс.

Управление светильниками максимально удобно: инфракрасный пульт и кнопки на корпусе устройства обеспечивают легкость в использовании. Руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский, подчеркивает, что эти "живые" светильники способны не только преобразить пространство, но и улучшить обучение, делая его более увлекательным и эффективным.

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Неоспоримый плюс - светильники прошли успешные тестирования. Планируется, что массовое производство стартует в ближайшее время, позволяя каждому желающему приобрести этот уникальный продукт. Хотя конкретные детали о стоимости и сроках начала продаж пока остаются в тени, но уже сейчас ясно, что мир освещения стоит на пороге настоящего прорыва благодаря инновациям от "Световых технологий".

#новости #техника
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