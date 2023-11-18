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Nata15
В пустыне Саудовской Аравии построят футуристические башни
В пустыне Саудовской Аравии собираются построить не только город будущего, но и одно из самых необычных зданий на планете

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В Саудовской Аравии в пустыне рождается уникальный проект – город будущего, в котором высоко поднимутся две башни с инновационным дизайном, не имеющим себе равных в окружающем мире. Инициатива Epicon обещает превратить этот уголок в нечто, что не только привлечет внимание, но и станет визитной карточкой современной архитектуры.

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Не случайно за этим проектом стоит та же фирма, что предложила создать грандиозный город-стену The Line, протяженность которой составит 170 километров. Создатели утверждают, что новый объект будет напоминать сверкающий мираж, поднимающийся на горизонте. Внутри этого комплекса планируется возведение двух башен – 225 и 275 метров высотой, которые будут служить не просто сооружениями, а великолепным отелем, расположенным рядом с курортом Epicon, на берегу залива Акаба.

Башни, представляющие собой гармонию вертикальных и горизонтальных линий, словно приземистые инопланетные объекты, будут не просто зданиями, но истинным произведением искусства. Гости и постояльцы этого удивительного комплекса смогут наслаждаться отдыхом в пляжном клубе, поддаваться оздоровительным процедурам в уютном спа-центре, а также наслаждаться изысканными блюдами в ресторанах высшего уровня.

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Хотя на данный момент все это представляется всего лишь концепцией, точные сроки строительства и открытия курорта пока остаются под вопросом, создавая вокруг проекта загадочную ауру ожидания.

#новости #техника
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