Официальный магазин PlayStation Direct советует потенциальным покупателям вернуться за устройством в начале декабря, обещая пополнить свои запасы

Несмотря на контрастные мнения относительно PlayStation Portal в обществе, кажется, что этот игровой гаджет успешно завоевывает сердца японских поклонников консолей. Первую партию устройства удалось распродать буквально мгновенно, что свидетельствует о неоспоримом интересе к нему.

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Журналисты из издания IGN обратили внимание на неожиданный эффект: стриминговая консоль оказалась недоступной как в официальных магазинах, так и на крупнейших онлайн-площадках, включая монстров ритейла, таких как Amazon, Best Buy и GameStop. Официальный магазин PlayStation Direct советует потенциальным покупателям вернуться за устройством в начале декабря, обещая пополнить свои запасы.

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На фоне социальных сетей, как всегда, разразился шквал негодования — разочарованные клиенты выражают свое недовольство из-за отсутствия консоли на момент старта продаж. Конечно же, на теневых рынках уже появились предложения от перекупщиков, готовых отдать устройство за 300 долларов и даже выше, несмотря на его официальную цену в 200 долларов.