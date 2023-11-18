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Microsoft внедряет революционные изменения в Windows 11, направленные на расширение свободы выбора пользователей. В ближайшем будущем каждый сможет легко освободиться от заранее установленных приложений и навязчивых сервисов, не прибегая к сложным процедурам или вмешательству в системные настройки. Однако следует отметить, что эти возможности будут доступны не всем пользователям.
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Помимо браузера Edge, в Windows 11 появится возможность без труда избавиться от сервиса Bing в поисковом виджете, ленты новостей MSN и практически всех вспомогательных программ, за исключением ключевых компонентов, таких как "Проводник", Windows Phone Link и аналогичные. Важно подчеркнуть, что эти изменения затронут только страны Европейской экономической зоны.
Кроме того, в этих странах пользователи Windows больше не столкнутся с автоматическим сбросом настроек приложений по умолчанию. Перед синхронизацией система запросит разрешение на обмен данными между локальной учетной записью и учетной записью Microsoft. Эти шаги соответствуют требованиям европейского Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, или DMA). В других регионах настройки операционной системы, вероятно, останутся неизменными.