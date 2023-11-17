Специалисты лаборатории DxOMark протестировали гибкий дисплей смартфона Xiaomi Mix Fold 3, оценив его работу по шести важнейшим критериям

Специалисты из DxOMark провели тщательное тестирование гибкого дисплея последнего флагмана от Xiaomi – смартфона Xiaomi Mix Fold 3. Этот анализ включал оценку шести ключевых характеристик, выдвигая устройство в ряды проверенных, хоть и не попавших в топ-10.

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Главным акцентом стал 8,03-дюймовый гибкий AMOLED-экран, обладающий разрешением 2K, пиковой яркостью 2600 нит и обновлением с частотой 120 Гц. Производитель подчеркивает, что особенности конструкции шарнира гарантируют минимальные изменения глубины складки даже после 200 000 сгибаний.

В результате тестирования в различных условиях и сценариях использования, эксперты выделили ярко выраженные преимущества и некоторые ограничения гибкого дисплея. К положительным аспектам относят низкий коэффициент отражения, обеспечивающий читаемость при любых условиях, точную передачу цветов и высокую яркость при просмотре под углом, а также отсутствие "выпадения" кадров в играх.

В то время как в рядах недостатков выделяются некоторые особенности, такие как недостаточная яркость и детализация при просмотре HDR10-видео, неестественная передача оттенков кожи в определенных сценариях, а также определенные трудности с точностью распознавания касаний по углам и краям экрана.

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По сумме баллов за тестирование, Xiaomi Mix Fold 3 получила 139 баллов и заняла 28-е место в рейтинге DxOMark. В "ультрапремиальной" ценовой категории устройство удерживает двадцать вторую позицию, всё-таки подчеркивая свою конкурентоспособность среди многочисленных соперников.