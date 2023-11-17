Модель интересна соотношением цены и характеристик

Геймерская компания Machenike вновь радует своих поклонников – представляет новый игровой монитор Starlight MK24QG170S2, ставший настоящим откровением в мире высокотехнологичных гейминг-устройств. Этот продукт не только впечатляет своим внешним видом, но и предоставляет пользователю невероятное сочетание передовых технологий и доступности.

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Сердцем монитора является матрица Fast IPS с 24-дюймовой диагональю и разрешением 2560x1440 пикселей. Встроенная технология обновления экрана на уровне 170 Гц и время отклика всего 1 мс создают удивительно четкое и мгновенное изображение, призванное удовлетворить даже самых требовательных геймеров.

Starlight MK24QG170S2 не просто монитор – это настоящий художник цвета. Охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 91,9%, контрастность 1000:1 и углы обзора в 178 градусов погружают пользователя в мир насыщенных и реалистичных оттенков. Поддержка HDR10, AdaptiveSync и OverDrive добавляет нотку магии, делая каждую игру по-настоящему захватывающей.

Особенностью этого монитора является не только его техническая проработка, но и внимание к комфорту пользователя. Инновационная подставка позволяет регулировать высоту дисплея до 130 мм и наклонять его на 25 градусов – идеальное решение для тех, кто ценит комфорт даже в самых интенсивных игровых сессиях.

С разнообразием интерфейсов, включая два порта HDMI 2.0 (до 144 Гц), один DP 1.4 (до 170 Гц) и аудиоразъем, этот монитор предоставляет множество вариантов для подключения. Все это становится еще более привлекательным, учитывая доступную цену – всего $138 в Китае.

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На данный момент Machenike Starlight MK24QG170S2 доступен на китайском рынке, и, несмотря на отсутствие информации о его распространении в других регионах, фанаты игр уже рассматривают его как неотъемлемую часть своего геймерского арсенала.