Инсайдеры предполагают, что речь об умной колонке с поддержкой ИИ-функций

OnePlus шагает вперед, готовясь покорить новый уровень рынка – загадочные рекламные изображения, размещенные в социальных сетях, предвестие грандиозного вступления. Бренд представляет облик еще не представленного продукта, который не только поражает своим дизайном, но и вносит свежий ветер перемен в мир гаджетов.

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Первая визуализация подарит вам лишь мгновенный взгляд на внешний облик устройства, в то время как вторая таинственно раскрывает завесу его аудиовозможностей. Пока технические детали хранятся в секрете, но внутренние источники подсказывают, что это может быть умная аудиосистема, обладающая передовыми функциями искусственного интеллекта. И всю эту инновацию подчеркивает вдумчивый слоган: "Чудо музыки в объятиях технологий".

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На постере устройство предстает в прозрачном корпусе, словно приглашая заглянуть в его "внутренний космос" с расположением динамиков. Однако, возможно, это лишь хитроумный ход маркетинга, предназначенный продемонстрировать неординарность и уникальность предстоящего гаджета. Компания сохраняет в секрете дату анонса, стоимость и прочие детали, внушая ощущение загадочности вокруг своего будущего творения. В этой атмосфере тайны OnePlus собирается представить нечто по-настоящему уникальное и удивительное.