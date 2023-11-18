Известный высокой достоверностью «сливов» техноблогер Digital Chat Station пополнил копилку слухов о будущих флагманах Honor

Выдающийся информационный источник Digital Chat Station раскрыл эксклюзивные подробности о предстоящих флагманах от Honor, внедряя в мир мобильных технологий инновации, о которых ранее могли только мечтать.

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Согласно разоблачительному докладу, оба грядущих устройства обещают поднять планку ожиданий. Их AMOLED-дисплеи с разрешением 1,5K и частотой ШИМ 3840 Гц ставят новые стандарты в качестве изображения, исключая мерцание подсветки даже при самой минимальной яркости.

Digital Chat Station заявляет, что Honor 100 будет вооружен процессором Snapdragon 7 Gen 3, в то время как у модели Honor 100 Pro появится более продвинутая мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2, обещая максимальную производительность.

Не менее впечатляющими обещают быть и тыльные камеры. Основной датчик на 50 Мп с функцией оптической стабилизации изображения (OIS), сопровождаемый дополнительными сенсорами, предвосхищает качество снимков, сравнимое с профессиональными зеркальными камерами. Зарядка мощностью 100 Вт обеспечит быструю и удобную подзарядку обоих гаджетов.

Однако не только технические параметры привлекают внимание. Дизайн также станет объектом обсуждения. Экран с небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры у модели Honor 100 и овальным у версии Pro, вероятно, для двух фронтальных сенсоров, придают каждому смартфону свою уникальность. Различия заметны и в форме блока основной камеры: круглый у базовой и овальный с тремя модулями у Pro.

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Официальная презентация новинок намечена на 23 ноября, обещая подарить пользователям не только передовые технологии, но и неповторимый опыт в мире смартфонов от Honor.