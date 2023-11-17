Он рассчитан на работу в экстремальных условиях и предлагает соответствующие функции

Инновации в мире вычислительной техники: компания Panasonic представляет новейший защищённый лэптоп Toughbook 55 Mark 3, который сразу привлекает внимание своими передовыми функциями и выдающейся производительностью в условиях экстремальных нагрузок.

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Одной из фундаментальных особенностей является уникальная возможность легкой замены аппаратных модулей, предоставляя пользователям гибкость и адаптивность в различных сценариях использования. Технология подогрева SSD и инфракрасная камера делают Toughbook 55 Mark 3 надёжным инструментом в условиях переменчивой погоды и ограниченной видимости.

Экран этого устройства – это не просто 14-дюймовый IPS-дисплей, а настоящее искусство технологии. С разрешением 1366x768 или 1920x1080 пикселей, матовым покрытием и яркостью до 1000 нит (в зависимости от модификации), он обеспечивает великолепное визуальное восприятие в самых сложных условиях.

Внутри корпуса, выполненного из магниевого сплава и сертифицированного по стандартам MIL-STD-810H и IP53, скрыта мощь: процессор Intel Core i7-1370P, 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и NVMe-накопитель на 2 ТБ гарантируют бесперебойную производительность в любых сценариях использования.

Прочность Toughbook 55 Mark 3 не ограничивается только внутренними характеристиками. Сертификация на устойчивость к падениям, воздействию вибрации и "температурному шоку" до 90 см подтверждает его готовность к работе в самых экстремальных условиях. Система подогрева SSD гарантирует стабильную работу даже при низких температурах. В комплекте поставки – защитная плёнка для экрана и эргономичная "чемоданная" ручка для комфортной транспортировки.

Особый акцент следует сделать на поддержке сменных модулей xPAK, расположенных по бокам и на заднем торце корпуса. Это открывает возможности для подключения различных устройств, таких как сканер отпечатков пальцев, оптический привод и считыватель смарт-карт, значительно расширяя функциональные возможности ноутбука.

Клавиатура ноутбука защищена от влаги, а встроенные динамики Waves MaxxAudio обеспечивают кристально чистый звук с максимальной громкостью до 92 дБ. Разнообразие портов – от гигабитного порта Ethernet до Thunderbolt 4 и слота для двух SIM-карт (LTE) – гарантирует удобство подключения различных устройств.

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Toughbook 55 Mark 3 уже доступен для заказа на рынке Северной Америки, а для уточнения цены приглашаем обратиться к представителям компании. Этот лэптоп станет надёжным союзником для тех, кто жаждет выдающейся производительности в самых экстремальных условиях.