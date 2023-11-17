Их заменят на совсем другие модели

По последним данным от китайских источников стало известно, что компания NVIDIA приняла стратегическое решение о завершении производства двух выдающихся видеокарт серии RTX 40, представленных всего лишь год назад. Портал Boardchannels ссылаясь на свои источники, близкие к партнерам компании, информирует, что видеокарты GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti находятся в финальной стадии производства, что подразумевает отказ от выпуска новых компонентов, и последние экземпляры графических адаптеров формируются из оставшихся запасов. После исчерпания этих запасов оба продукта будут полностью изъяты с рынка.

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Согласно информации от источников, тесно связанных с партнерами NVIDIA, видеокарты GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti перешли в фазу завершения производства, что подтверждается порталом Boardchannels. Этот шаг предполагает прекращение выпуска новых компонентов, и последние партии графических адаптеров собираются из существующих запасов. После полного исчерпания этих запасов оба продукта будут полностью выведены из оборота.

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Инсайдерская информация от журналистов Wccftech говорит о том, что вместо уходящих с рынка видеокарт, компания планирует представить обновленные модели — GeForce RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER — уже в январе следующего года. Предварительные характеристики будущих новинок ещё полностью не раскрыты . Прогнозируется, что SUPER-версии видеокарт решат актуальные проблемы, связанные с производительностью GPU, обходя использование искусственного интеллекта для масштабирования изображения.