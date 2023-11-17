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Nata15
Китай переводит производство собственных процессоров на 7 нм
Loongson, одна из наиболее значимых китайский компаний, занятых в сфере разработки графических и центральных процессоров, несмотря на американские санкции, высокими темпами внедряет пока еще актуальный 7-нанометровый техпроцесс на замену 12-нанометровому

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Loongson, ведущая китайская компания в области разработки процессоров и графических ускорителей, находится в активном процессе перехода на передовой 7-нанометровый техпроцесс, несмотря на существующие американские санкции. По последним данным, компания планирует внедрить этот технологический апгрейд к 2024 году, ожидая увеличение производительности своих продуктов на 20-30%.

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Основной результат этого технологического внедрения будет представлен в виде нового настольного процессора Loongson 3A7000, который, по прогнозам, опережает своего предшественника на треть по скорости. Этот новый продукт ожидается на рынке в 2025 году, привнося с собой конкуренцию для продукции AMD и Intel трехлетней давности. Интересно отметить, что производство данного процессора, вероятно, возьмет на себя Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Loongson, не обладая собственными производственными мощностями, сосредотачивается на разработке интегральных микросхем, а производство чипов осуществляется партнерами. Переход на техпроцесс 7 нм ограничится возможным выбором SMIC, ведущей китайской компании в сфере производства полупроводников.

С начала разработки чипов Loongson и архитектуры LoongArch в 2002 году, компания успешно преодолевает ограничения на экспорт передовых технологий, введенные США. Поэтому выбор партнеров для производства процессоров с технологией 7 нм становится стратегически важным в условиях данных ограничений.

Новый техпроцесс также сулит улучшения в производительности. Сравнительный анализ показал, что текущий процессор Loongson 3A6000 уже демонстрирует производительность, сопоставимую с продукцией AMD и Intel, и переход на 7 нм обещает еще более значительное воздействие, особенно в сфере серверных продуктов.

Однако стоит отметить, что внедрение нового техпроцесса требует времени, и ожидаемый выпуск нового процессора Loongson 3A7000 на рынке ожидается не ранее начала 2025 года. К тому времени технологии могут претерпеть изменения, а планы Intel по запуску производства микросхем по норме 1,8 нм могут представить новые вызовы.

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Сотрудничество с SMIC, несмотря на ограничения, может привести к освоению технологии 5 нм к 2025 году. Этот шаг станет важным вкладом Китая в достижение независимости в области полупроводниковых технологий, что выделяет страну среди глобальных игроков в этой сфере.

#новости #техника
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