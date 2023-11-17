Вашему ПК тоже хочется сладкого

В инновационной лаборатории японской компании Extreme увидел свет уникальный продукт – термопаста нового поколения Muglis 4G Apple Edition EG4GAP. Этот продукт не только отличается высокими техническими характеристиками, но и буквально покоряет своим яблочным ароматом.

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Суть новинки заключается не только в ее функциональности, но и в эстетике. Желто-зеленый оттенок термопасты разработан с учетом визуальной гармонии с металлическими крышками процессора, что не только обеспечивает отличное сцепление, но и придает системе стильный и индивидуальный вид.

Технические характеристики Muglis 4G Apple Edition EG4GAP впечатляют: теплопроводность на уровне 12,8 Вт/м*К, состав, включающий оксид алюминия и оксид цинка, вязкость 45 CPS / 22 ℃, и широкий диапазон температур от -50 до 220 ℃.

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Ограниченный тираж этой термопасты составляет всего 1000 шприцев, доступных по цене 980 иен (580 рублей). Это эксклюзивное издание станет невероятным дополнением для всех энтузиастов высокотехнологичных систем, придавая не только производительность, но и неповторимый аромат яблока вашему ПК.