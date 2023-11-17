Организация Wireless Power Consortium опубликовала спецификации второй версии стандарта беспроводной зарядки Qi

Wireless Power Consortium анонсировала новую эру беспроводной зарядки с выходом второй версии стандарта Qi. Обновление обещает революционные изменения в опыте пользователей благодаря внедрению инновационных функций — магнитного крепления с автоматическим центрированием катушек и увеличенной выходной мощности.

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Новый этап технологии зарядки деликатно разделился на два стандарта: MPP (Magnetic Power Profile) и EPP (Extended Power Profile). MPP, аналогичный MagSafe, обеспечивает не только магнитное соединение, но и автоматическое выравнивание катушек, при этом выдавая до 15 Вт мощности. С другой стороны, EPP впечатляет высокой выходной мощностью в 30 Вт, отказываясь при этом от использования магнитов.

Лидеры индустрии, включая Belkin, Anker и Mophie, уже подтвердили готовность представить первые аксессуары, совместимые с Qi 2.0, до конца текущего года. Они обещают порадовать рынок более сотней инновационных гаджетов. Однако, совместимость с iPhone, выпущенными до 15-й линейки, требует дополнительных проверок. К примеру, Google Pixel 8 Pro не внедряет Qi2, но способен принимать до 12 Вт от стандартных зарядных устройств Qi.

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Несмотря на уже высокие мощности беспроводных зарядок от OnePlus и других производителей, стандарт Qi 2.0 предоставляет дополнительные преимущества для владельцев современных смартфонов. Унификация стандарта упрощает процесс выбора, и вы сможете гарантированно получить совместимую 15-ваттную зарядку для своего устройства.