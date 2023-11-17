Компания объявила о готовности внедрить RSC в свои смартфоны — но с рядом оговорок

Технологический гигант Apple объявил о внедрении в свои смартфоны более современной и расширенной версии SMS — RCS. Этот шаг компании означает переход от привычного стандарта iMessage к новой технологии, приуроченной к Ассоциации GSM.

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Представители Apple заявили, что в ближайшем будущем они добавят поддержку RCS, считая, что новый стандарт обеспечит более эффективное взаимодействие по сравнению с традиционными SMS и MMS. Однако следует отметить, что RCS будет функционировать параллельно с iMessage, который останется предпочтительным и безопасным средством обмена сообщениями среди пользователей Apple.

Неожиданно для некоторых, переход на RCS не означает автоматической совместимости с Android-устройствами. Новый стандарт заменит старые протоколы, но "зелёные пузыри" при обмене сообщениями с Android-гаджетов сохранятся.

Компания также подчеркнула, что её протокол iMessage обладает повышенной безопасностью и конфиденциальностью, благодаря сквозному шифрованию и защите данных в iCloud. При этом Apple выразила готовность сотрудничать с ассоциацией GSMA для дальнейшего усовершенствования RCS.

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Однако, единственным решением проблемы "зелёных пузырей" на текущий момент является сторонний мессенджер от компании Nothing, который использует данные Apple ID для "маскировки" под iMessage при взаимодействии с пользователями iOS.