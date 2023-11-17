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Технологический гигант Apple объявил о внедрении в свои смартфоны более современной и расширенной версии SMS — RCS. Этот шаг компании означает переход от привычного стандарта iMessage к новой технологии, приуроченной к Ассоциации GSM.
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Представители Apple заявили, что в ближайшем будущем они добавят поддержку RCS, считая, что новый стандарт обеспечит более эффективное взаимодействие по сравнению с традиционными SMS и MMS. Однако следует отметить, что RCS будет функционировать параллельно с iMessage, который останется предпочтительным и безопасным средством обмена сообщениями среди пользователей Apple.
Неожиданно для некоторых, переход на RCS не означает автоматической совместимости с Android-устройствами. Новый стандарт заменит старые протоколы, но "зелёные пузыри" при обмене сообщениями с Android-гаджетов сохранятся.
Компания также подчеркнула, что её протокол iMessage обладает повышенной безопасностью и конфиденциальностью, благодаря сквозному шифрованию и защите данных в iCloud. При этом Apple выразила готовность сотрудничать с ассоциацией GSMA для дальнейшего усовершенствования RCS.
Однако, единственным решением проблемы "зелёных пузырей" на текущий момент является сторонний мессенджер от компании Nothing, который использует данные Apple ID для "маскировки" под iMessage при взаимодействии с пользователями iOS.