Компания анонсировала контроллер SM2508, ориентированный на твердотельные накопители с рекордной скоростью передачи данных

Silicon Motion внесла вклад в мир сверхбыстрых SSD, представив инновационный контроллер SM2508 с выдающимися характеристиками и низким уровнем тепловыделения. Этот продукт призван стать серьезным конкурентом для широко известной модели Phison E26, предлагая пользователю улучшенные возможности при существенном снижении тепловых нагрузок, что, в свою очередь, сократит требования к системам охлаждения.

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Контроллер Silicon Motion 2508, поддерживающий интерфейс PCIe Gen5, обеспечивает впечатляющие скорости чтения и записи до 14,5 и 14 ГБ/с соответственно (2,5 млн IOPS). Новинка совместима с ячейками памяти 3D TLC и QLC NAND, а также оборудована 8-канальными модулями DRAM, работающими на скорости 3600 MT/с (в сравнении с 2400 MT/с у Phison E26).

Сердцем SM2508 является процессор с одним ядром Cortex-M0, а его изготовление по 6-нм техпроцессу TSMC позволило снизить энергопотребление на 45% по сравнению с 12-нанометровыми аналогами. Значительно меньший TDP – всего 3,5 Вт в сравнении с 5 Вт у модели Phison E26 – делает накопители на основе SM2508 потенциально самодостаточными без активного охлаждения.

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Первый SSD с использованием инновационного контроллера Silicon Motion ожидается на рынке в конце текущего года, обещая новый уровень производительности и эффективности в мире хранения данных.