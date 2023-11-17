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Sony внедряет инновации в мир гейминга с выходом уникального аксессуара - PlayStation Portal, предназначенного для владельцев PlayStation 5. Этот гаджет, позволяющий играть в любимые игры даже в другой комнате через технологию Wi-Fi, стал настоящим открытием для ценителей игрового искусства.
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Хидеаки Нисино, старший вице-президент и руководитель отдела взаимодействия с платформами PlayStation, подчеркнул, что задачей создания PlayStation Portal было не только расширение функционала, но и увеличение времени, проводимого пользователями с PS5. Для Sony важна не только финансовая сторона вопроса, но и качество взаимодействия геймеров с игровой платформой.
Новый аксессуар, оцененный в $200, вызвал бурю эмоций у журналистов. Вопреки первоначальным сомнениям, PlayStation Portal успешно реализует свою функциональность, однако не лишен критики со стороны тех, кто считает его дорогим и недостаточно разнообразным.
Таким образом, Sony продолжает нести флаг инноваций в игровой индустрии, создавая продукты, которые не только расширяют возможности консолей, но и улучшают общий опыт игроков. PlayStation Portal становится еще одним шагом к переосмыслению игрового процесса и подчеркивает стремление компании к индивидуализации пользовательского взаимодействия.