Китайская компания vivo стала спонсором Чемпионата Европы 2024 по футболу

Компания vivo вступает в ряды спонсоров Чемпионата Европы по футболу 2024 года, где представит передовые технологии своих устройств и активно включится в футбольное событие. "Мы гордимся возможностью поддержать столь зрелищное соревнование и предложить болельщикам неповторимые впечатления", - подчеркнул генеральный директор vivo Европа, Денни Денг.

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Партнерство с vivo обещает увлекательные мероприятия во время чемпионата в Германии. Перед каждым матчем поклонники смогут погрузиться в атмосферу благодаря выступлениям мировых диджеев, а церемонии "Лучший игрок матча" добавят волнения после каждой игры. Кроме того, сотрудники УЕФА получат доступ к флагманским смартфонам от vivo.

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Этот шаг компании снова подтверждает ее приверженность футболу, после успешного партнерства на Чемпионате Европы 2020. Тогда vivo вдохновляла болельщиков к запечатлению радостных моментов турнира в социальных сетях. Используя технологию искусственного интеллекта, компания также восстановила уникальные фотографии исторических моментов, делая несравненный вклад в 60-летие Чемпионата Европы.