Компания «Моторинвест» объявила о старте серийного производства на заводе в Липецке электрического кроссовера Evolute i-Sky

Компания "Моторинвест" успешно запустила производство своего последнего произведения – электрического кроссовера Evolute i-Sky на своем заводе в Липецке. Этот виток событий открывает новую эру передовых технологий и стиля в мире автомобилей.

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Evolute i-Sky, представляя собой новую жизнь для китайской модели Dongfeng Forthing Thunder, несет в себе мощь двигателя – 204 лошадиные силы и внушительные 340 Hм крутящего момента. Всего за 8,6 секунд он ускоряется до 100 км/ч, достигая максимальной скорости 180 км/ч. Встроенный аккумулятор емкостью 85,9 кВтч обеспечивает рекордный запас хода до 511 километров по европейскому циклу WLTP. Зарядка до 80% на терминале высокой мощности – впечатляющие 45 минут.

Эволюция в дизайне и технологиях также раскрывается в удивительных опциях Evolute i-Sky: массажное сиденье водителя, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей, панорамная крыша, LED-оптика, климат-контроль и множество других функций, сделавших этот автомобиль настоящим воплощением будущего.

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За всю передовую технологию Evolute i-Sky стартует по цене от 3 990 000 рублей, предоставляя возможность владеть уникальным автомобилем, где сила, стиль и инновации сливаются в единое автомобильное искусство.