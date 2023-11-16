Компания TCL расширила линейку фирменных планшетов новым TAB 10 Gen2

Технологический гигант TCL внес свой вклад в мир гаджетов, выпустив свежий планшет под названием TAB 10 Gen2. Этот новый продукт обещает стать настоящим открытием для любителей передовых технологий.

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Основной изюминкой устройства является 10,4-дюймовый IPS-экран с потрясающим FHD+ разрешением, который, благодаря поддержке стилуса и технологии NXTVISION, способен оптимизировать изображение в зависимости от контента. Такой подход позволяет наслаждаться ярким и четким изображением при любых условиях использования, будь то чтение, просмотр видео или работа на солнце.

Внутри TAB 10 Gen2 кипит мощь - чип MediaTek MT8768V/WE, снабженный 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти. А это еще не все: возможность расширения памяти до 1 ТБ с помощью microSD открывает перед пользователями горизонты для хранения всей необходимой информации.

Оперативная работа гаджета обеспечивается впечатляющим аккумулятором емкостью 6000 мАч, способным обеспечивать до 9 часов беспрерывного просмотра видео. Компания утверждает, что это идеальное решение для тех, кто ценит долгую автономность своих устройств.

В области мультимедиа TAB 10 Gen2 также не оставляет равнодушными. Два динамика, микрофон, 8-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивают полный спектр возможностей для комфортного общения и качественных снимков.

Новинка работает на операционной системе Android 13, полностью интегрированной с сервисами Google. Устройство доступно в черном цвете корпуса, а также поставляется с комплектным чехлом для дополнительной защиты.

Ценовая политика компании также радует разнообразием: LTE-версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти доступна по цене 14 990 рублей, тогда как модель Wi-Fi с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется всего в 13 990 рублей. В ближайшем будущем ожидается выход Wi-Fi-версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти по привлекательной цене 12 990 рублей.

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TCL TAB 10 Gen2 - это не просто планшет, это мощное устройство, сочетающее в себе высокие технологии и стиль, готовое удовлетворить потребности самого требовательного пользователя.