Столько «оперативки» бывает только у флагманов. Vivo решила поменять правила игры

Китайский производитель электроники vivo выпустил новинку - смартфон Y100i 5G, предлагая пользователям уникальное сочетание бюджетной цены и впечатляющих технических характеристик. На фоне флагманских устройств, обычно обладающих подобными параметрами, этот аппарат кажется настоящим открытием.

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Экран устройства имеет размер 6,64 дюйма с технологией IPS, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. За высокую производительность отвечает процессор Dimensity 6020, а вот по памяти смартфон просто поражает - 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной.

Стоит отметить, что даже в бюджетной категории vivo Y100i 5G оборудован внушительной батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Кроме того, камеры устройства также не оставляют равнодушными: основная на 50 Мп, дополнительная 2 Мп и фронтальная 8 Мп.

Корпус смартфона выполнен из прочного стекла и обеспечен защитой от воды и пыли согласно стандарту IP54. Тонкий профиль в 7,98 мм и вес всего 190 г делают Y100i 5G легким и удобным в использовании. Доступен в стильных голубом и розовом цветах.

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Начиная с 28 ноября, смартфон поступит в продажу в Китае по цене 1599 юаней, что при текущем курсе составляет около 19 900 рублей. Учитывая официальное присутствие vivo на российском рынке, можно ожидать, что Y100i 5G скоро появится и в магазинах России, становясь доступным выбором для тех, кто ценит высокие технические характеристики по доступной цене.