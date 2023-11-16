Игра доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch и PC. В разработке принимал участие создатель оригинала

Современная индустрия видеоигр вновь взбудоражена выходом долгожданного продолжения легендарного платформера Flashback. Теперь игра доступна на пятерых игровых платформах: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch и PC. Особенностью проекта стало участие в его разработке легендарного создателя оригинала.

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Ностальгия за временами, когда видеоигры были на первых порах своего развития, охватывает геймеров. Тридцать лет назад, когда еще не существовало современных видеоигр, игровая индустрия радовала простыми платформерами и аркадными экшенами. Времена, когда создать кинематографичную игру казалось вызовом.

Однако Flashback изменил игровую панораму в начале девяностых, представив геймерам нечто новое. Эта экшен-адвенчура отличалась превосходными кат-сценами и захватывающим сюжетом, созданным командой Delphine Software.

Несмотря на предыдущие неудачные попытки создания сиквелов в 1995 году и ремейка в 2013 году, франшиза продолжает жить. Flashback 2 — это серьезная попытка возродить легенду. Работая над сиквелом, создатель оригинала, Поль Киссе, придал ему прямое продолжение сюжета 1992 года. Вас ждут инопланетные захватчики, заговоры и классический геймплей.

Игра доступна на различных игровых платформах — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch и PC. Для тех, кто ищет более высокобюджетный экшен, стоит обратить внимание на RoboCop: Rogue City, также заслуживающий внимания по мнению игровой прессы.

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Flashback 2 становится второй главой в истории этой франшизы, обещая геймерам захватывающее продолжение истории. Поклонники оригинала и новые игроки имеют отличную возможность снова погрузиться в захватывающий мир видеоигр.